"Би-2" стали лучшей группой 2014 года по версии "Чартовой дюжины"

В Москве и Петербурге состоялась церемония вручения национальной музыкальной Премии "Чартова Дюжина", ежегодно вручаемая радиостанцией "Наше Радио". Церемонию открыла группа "Мумий Тролль". Илья Лагутенко исполнил две песни с альбома "Пиратские Копии", а "Смысловые Галлюцинации" выступили в сопровождении симфонического оркестра "Глобалис".

В Крокус Сити Холле награды вручили по номинациям:



В Петербурге награды достались:

"Чартова Дюжина"

- музыкальная премия, которая появилась семь лет назад вместе с одноименным хит-парадом радиостанции "Наше радио". За время существования премии было вручено более 100 наград. В числе призеров в разные годы были Земфира, "Сплин", ДДТ, "Ляпис Трубецкой", "Мумий Тролль" и многие другие.

"Наше радио" - российская радиостанция, входит в состав "Мультимедиа Холдинга" ("Национальная служба новостей", радиостанции Вest FM, ROCK FM, Radio JAZZ и другие). Аудитория "Нашего радио" в России составляет три миллиона слушателей в день. Более 10 лет "Наше Радио" организовывает фестиваль "Нашествие".

