"Би-2" стали лучшей группой 2014 года по версии "Чартовой дюжины"

Группа "Би-2". Фото: M24.ru/Игорь Иванко
В Москве и Петербурге состоялась церемония вручения национальной музыкальной Премии "Чартова Дюжина", ежегодно вручаемая радиостанцией "Наше Радио". Церемонию открыла группа "Мумий Тролль". Илья Лагутенко исполнил две песни с альбома "Пиратские Копии", а "Смысловые Галлюцинации" выступили в сопровождении симфонического оркестра "Глобалис".
В Крокус Сити Холле награды вручили по номинациям:
- "Солист" – Сергей Бобунец;
- "Группа" – "Би-2";
- "Альбом" – "Прозрачный" (ДДТ);
- "Концерт" – концерт с хором группы "Ночные Снайперы" на фестивале "Нашествие-2014";
- "Легенда" – "Секрет";
- "За специальный проект" – "Наша Антарктида" Николай Савельев;
- "За вклад в продвижение нашей музыки" – Илья Лагутенко за создание фестиваля V-ROX (Владивосток).
В Петербурге награды достались:
- "Солистка" – Хелависа;
- "Взлом" – "Копенgagен";
- "За специальный проект" – Алексей Горшенев и Андрей Князев за проект "Боль";
- "За лучший аккаунт в социальных сетях" – Сергей Шнуров за свой блог в Instagram;
- "Лидер Чарта" и "Песня" – "Оркестр" (Сплин).
"Наше радио" - российская радиостанция, входит в состав "Мультимедиа Холдинга" ("Национальная служба новостей", радиостанции Вest FM, ROCK FM, Radio JAZZ и другие). Аудитория "Нашего радио" в России составляет три миллиона слушателей в день. Более 10 лет "Наше Радио" организовывает фестиваль "Нашествие".