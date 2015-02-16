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Новости культурного мира

16 февраля, 10:00

"Би-2" стали лучшей группой 2014 года по версии "Чартовой дюжины"

Сплин Мумий Тролль Чартова дюжина Би-2 Наше радио

Группа "Би-2". Фото: M24.ru/Игорь Иванко

В Москве и Петербурге состоялась церемония вручения национальной музыкальной Премии "Чартова Дюжина", ежегодно вручаемая радиостанцией "Наше Радио". Церемонию открыла группа "Мумий Тролль". Илья Лагутенко исполнил две песни с альбома "Пиратские Копии", а "Смысловые Галлюцинации" выступили в сопровождении симфонического оркестра "Глобалис".

В Крокус Сити Холле награды вручили по номинациям:

  • "Солист" – Сергей Бобунец;
  • "Группа" – "Би-2";
  • "Альбом" – "Прозрачный" (ДДТ);
  • "Концерт" – концерт с хором группы "Ночные Снайперы" на фестивале "Нашествие-2014";
  • "Легенда" – "Секрет";
  • "За специальный проект" – "Наша Антарктида" Николай Савельев;
  • "За вклад в продвижение нашей музыки" – Илья Лагутенко за создание фестиваля V-ROX (Владивосток).

В Петербурге награды достались:
  • "Солистка" – Хелависа;
  • "Взлом" – "Копенgagен";
  • "За специальный проект" – Алексей Горшенев и Андрей Князев за проект "Боль";
  • "За лучший аккаунт в социальных сетях" – Сергей Шнуров за свой блог в Instagram;
  • "Лидер Чарта" и "Песня" – "Оркестр" (Сплин).

"Чартова Дюжина" - музыкальная премия, которая появилась семь лет назад вместе с одноименным хит-парадом радиостанции "Наше радио". За время существования премии было вручено более 100 наград. В числе призеров в разные годы были Земфира, "Сплин", ДДТ, "Ляпис Трубецкой", "Мумий Тролль" и многие другие.

"Наше радио" - российская радиостанция, входит в состав "Мультимедиа Холдинга" ("Национальная служба новостей", радиостанции Вest FM, ROCK FM, Radio JAZZ и другие). Аудитория "Нашего радио" в России составляет три миллиона слушателей в день. Более 10 лет "Наше Радио" организовывает фестиваль "Нашествие".

Сюжет: Музыкальная жизнь столицы: рецензии, фотографии, интервью

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