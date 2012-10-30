Московский "Спартак" уступил СКА в матче чемпионата КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга 29 октября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и московским "Спартаком". Победу со счетом 4:1 одержали хозяева площадки.

Хоккеисты из Санкт-Петербурга захватили инициативу с самого начала встречи. В первом периоде в воротах "Спартака" побывало две шайбы - оба раза отличился Тони Мортенссон, сообщает "Р-Спорт".

Во второй двадцатиминутке команды обменялись шайбами. На гол Ильи Ковальчука москвичи ответили точным броском Николая Бушуева.

В заключительном отрезке игры хоккеисты СКА довели счет до разгромного усилиями Александра Кучерявенко.

4:1 - и "Спартак" остается на предпоследнем месте в турнирной таблице Западной Конференции. От восьмого места, дающего право играть в плей-офф, москвичей отделяет 4 очка. Следующую встречу "красно-белые" проведут 2 ноября против столичного "Динамо".