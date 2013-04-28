"Спартак" обыграл "Анжи" и вышел на четвертое место

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве на стадионе "Лужники" состоялся матч 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Спартаком" и "Анжи". Хозяева одержали победу со счетом 2:0 и поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице.

Москвичи и махачкалинцы являются прямыми конкурентами в борьбе за бронзу чемпионата России. Перед матчем преимущество в шесть очков имел дагестанский клуб. Победа "Анжи" фактически ставила крест на медальных устремлениях подопечных Валерия Карпина.

Видимо помня об этом, "Спартак" активнее начал игру, и уже на 5-й минуте встречи счет был открыт. "Красно-белые" разыграли угловой, мяч попал к Чельстрему и тот с близкого расстояния переиграл Габулова.

Кстати, матч стал одним из самых посещаемых в этом сезоне - за игрой наблюдали около 35 тысяч зрителей.

"Анжи" довольно быстро выравняло игру и спустя десять минут Жирков имел неплохой шанс сравнять счет, но его удар отразил Дикань.

На 22-й минуте Это'О решился на удар из-за пределов штрафной, голкипер "Спартака" мяч отбил, но прямо на Жиркова. Тот с острого угла в ворота не попал.

Спустя четыре минуты москвичи получили право на опасный штрафной. Чельстрем удачно обвел стенку, но Габулов спас свои ворота.

На 36-й минуте "Спартак" имел отличный шанс увеличить преимущество, но голкипер "Анжи" спас свои ворота после удара Яковлева головой с близкого расстояния.

Яковлев не собирался останавливаться, и уже в следующей атаке "Спартака" мог забить гол, но мяч после рикошета поймал Габулов.

Вторую половину встречи активнее начали "красно-белые". На 60-й минуте Макгиди ворвался в штрафную и пробил, но не попал в створ ворот.

Спустя пять минут произошел ключевой эпизод матча. Дмитрий Комбаров перехватил на своей половине пас на Это'О и совершил рейд к воротам соперника, который закончился пасом на Эменике. Нигериец вышел один на один, но был сбит Габуловым. Арбитр без колебания показал голкиперу красную карточку и назначил пенальти. Место в воротах "Анжи" занял Помазан.

К мячу, установленному на 11-метровой отметке подошел Дмитрий Комбаров. Его удар был точен - 2:0 в пользу "Спартака".

После того, как "Анжи" остался вдесятером, судьба встречи была фактически решена. "Спартак" был ближе к тому, чтобы довести счет до разгромного, чем махачкалинцы - к забитому мячу.

"Спартак" одерживает важную победу и сокращает отрыв от третьего места до трех очков. В оставшихся четырех турах чемпионата "Спартаку", "Анжи", "Динамо", "Рубину" и "Кубани" предстоит решить судьбу бронзовых медалей.

Василий Макагонов @vmakagonov