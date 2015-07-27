Спорт за неделю: подиум Квята и первая победа Аленичева

Даниил Квят. Фото: infiniti-redbullracing.com

Удачная игра "Спартака" в Краснодаре и второе место Даниила Квята, жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2018 и анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике m24.ru.

Новый "Спартак" справляется с "Краснодаром"

Центральным матчем второго тура Российской футбольной премьер-лиги стало противостояние "Спартака" и "Краснодара". В последние годы краснодарцы частенько не просто обыгрывали "красно-белых", но и отправляли по три – четыре безответных мяча в их ворота.

Однако в этот раз девятикратным чемпионам удалось прервать столь неприятную для них традицию. На протяжении 70 минут подопечные Дмитрия Аленичева сыграли практически идеально в обороне (когда такое последний раз было со "Спартаком"?), не позволив создать "Краснодару" что-либо вразумительного в атаке.

Москвичам удалось забить быстрый гол – на 12-й минуте Мовсисян в штрафной с левой ноги мощно выстрелил в сторону ворот, но его удар заблокировал защитник. Но отскочивший снаряд уже с правой ноги Юра отправил точно под перекладину. В последние 15 минут хозяева поля бросились всеми силами в атаку, однако спартаковские защитники и голкипер Артем Ребров сохранили ворота на замке. Таким образом, "Спартак" одержал первую победу под руководством Дмитрия Аленичева.

Еще одно примечательное событие произошло в Екатеринбурге, где "Зенит" обыграл "Урал" – 4:1. В самом этом результате нет ничего особенного, но первый гол за петербургский клуб забил бывший форвард "Спартака" Артем Дзюба. Перед матчем в очередной раз с критикой лимита на легионеров выступил наставник "сине-бело-голубых" Андре Виллаш-Боаш, который заявил, что форвард Саломон Рондон останется на скамейке запасных именно из-за лимита.

Стоит также отметить, что матч 2-го тура "Крылья Советов" – ЦСКА стал для наставника армейцев Леонида Слуцкого 300-м в качестве главного тренера в РФПЛ.

Первый после Феттеля

Российский гонщик Red Bull Даниил Квят впервые в карьере поднялся на подиум в "Формуле-1", заняв второе место на Гран-при Венгрии. При этом начало гонки не предвещало столь фантастического финала для 21-летнего пилота.

Ключевым моментом стала авария Нико Хюлькенберга, после которой оставшиеся 20 кругов превратились в один из самых интересных отрезков нынешнего сезона. Так, из борьбы за подиум устранились Кими Райкконен и Льюис Хэмилтон. Вскоре напарник Квята Даниэль Риккардо поспособствовал продвижению россиянина на верхние строчки – столкновение Риккардо с Нико Росбергом позволило Квяту прорваться с четвертого на второе место.

Фото: formula1.com

В итоге Даниил Квят пересек финишную черту вторым, проиграв лишь Себастьяну Феттелю из Ferrari. Квят финишировал всего на 5,7 секунды позднее немецкого гонщика, но ко времени россиянина было добавлено 10 секунд за нарушение при обгоне. Замкнул тройку призеров Риккардо.

Отметим, что Квят стал вторым в списке самых молодых пилотов, когда-либо попадавших на подиум по итогам Гран-при "Формулы-1".

Первое место в списке занимает четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель – на момент победы по итогам Гран-при Италии 2008 года Феттель был на три недели младше Квята.

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2018

В субботу в Санкт-Петербурге состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года. Сборная России как хозяйка турнира автоматически получает место в финальной части турнира. Вместо отборочных матчей россияне сыграют товарищеские матчи с командами группы H – Боснией и Герцеговиной, Грецией, Эстонией, Кипром и Бельгией.

Жеребьевка касалась пяти из шести мировых футбольных конфедераций. В Азии отборочные матчи чемпионата мира – 2018 уже начались.

В Петербурге прошла жеребьевка отборочного тура ЧМ-2018

В жеребьевке отборочного турнира в европейской зоне приняли участие 52 национальные федерации. На основе июльского рейтинга ФИФА сформировала семь групп по шесть команд и две группы по пять команд. Соперники сыграют по два матча – дома и в гостях – с 4 сентября 2016 года по 10 октября 2017 года.

Девять победителей групп выйдут на ЧМ-2018 напрямую. Восемь лучших сборных среди команд, занявших второе место, сыграют стыковые матчи в ноябре 2017 года.

Группа A: Нидерланды, Франция, Швеция, Болгария, Белоруссия, Люксембург.

Группа B: Португалия, Швейцария, Венгрия, Фарерские острова, Латвия, Андорра.

Группа C: Германия, Чехия, Северная Ирландия, Норвегия, Азербайджан, Сан-Марино.

Группа D: Уэльс, Австрия, Сербия, Ирландия, Молдавия, Грузия.

Группа E: Румыния, Дания, Польша, Черногория, Армения, Казахстан.

Группа F: Англия, Словакия, Шотландия, Словения, Литва, Мальта.

Группа G: Испания, Италия, Албания, Израиль, Македония, Лихтенштейн.

Группа H: Бельгия, Босния и Герцеговина, Греция, Эстония, Кипр.

Группа I: Хорватия, Исландия, Украина, Турция, Финляндия.

С остальными результатами жеребьевки можно ознакомиться на сайте ФИФА.

Что посмотреть на этой неделе

Во вторник, 28 июля, московский ЦСКА начинает европейскую кампанию. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов подопечные Леонида Слуцкого встретятся с чешской "Спартой". При этом матч на "Арене Химки" будет показан по Первому каналу, в этой связи начало игры было перенесено на 19.15. Ранее игра была запланирована на 20.00.

Ответный матч состоится 5 августа в Праге.

Центральным матчем третьего тура Российской футбольной премьер-лиги станет столичное дерби "Локомотив" – "Динамо". Кроме того, отметим матчи "Спартак" – "Рубин", "Зенит" – "Терек" и ЦСКА – "Анжи".