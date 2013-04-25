МХК "Спартак" сравнял счет в серии с "Омскими Ястребами"

Фото: ИТАР-ТАСС

МХК "Спартак" выиграл четвертый матч серии - 4:2 и сравнял счет в противостоянии с "Омскими Ястребами" в финале Кубка Харламова. Каждая из команд одержала по две победы.

Счет был открыт уже на 3-й минуте встречи - отличился Пьянов. Спустя пять минут москвич Воронин восстановил равновесие.

Основные события развернулись на льду в третьем периоде. Пешехонов вывел "Спартак" вперед, а затем москвичи и гости обменялись шайбами.

На последней минуте встречи Денежкин поразил пустые ворота - "Ястребы" заменили вратаря шестым полевым игроком - и установил окончательный счет матча - 4:2 в пользу "Спартака".

"Красно-белые" одерживают вторую победу подряд и сравнивают счет в серии - 2:2.