На стадионе "Спартака" установили видеоэкран площадью 172 кв. метра

Фото: otkritiearena.ru/

На южной трибуне стадиона футбольного клуба "Спартак" установлен светодиодный экран площадью 172 кв. метра, сообщает Стройкомплекс Москвы. Размер экрана составляет 17,9 на 9,6 метров.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявлял, что на "Открытие Арене" завершено возведение металлоконструкции крыши стадиона и началась установка кресел на трибунах. "Работы идут полным ходом, и мы планируем, что церемония открытия пройдет 23 июля 2014 года, а первый матч состоится на следующий день", - сказал Федун.

Напомним, стадион "Открытие Арена" строится в Тушине с 2010 года. Он будет представлять собой многофункциональный спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной. На территории стадиона также предусмотрены рестораны, спорт-бар, музей футбольного клуба "Спартак" и магазин атрибутики.

Стадион рассчитан на 44 тысячи зрителей. Однако число зрительских мест возможно увеличить до 46 тысяч. На территории арены планируется открыть музей истории прославленного клуба и установить памятники знаменитым футболистам-спартаковцам - братьям Старостиным, Игорю Нетто и Никите Симоняну.

В первом матче на новом стадионе московский "Спартак" сыграет с киевским "Динамо". Встреча пройдет 24 июля 2014 года.