"Спартак" избежал дисквалификации стадиона

Фото: m24.ru/Василий Макагонов

Столичный "Спартак" избежит дисквалификации стадиона за инцидент, произошедшим в матче первого тура Российской футбольной премьер-лиги против "Уфы". Фанатов "красно-белых" обвинили в расизме по отношению к игроку соперника Эммануэлю Фримпонгу, сообщает "Чемпионат".

Инцидент произошел в середине первого тайма. Футболист подбежал к трибуне, где расположились болельщики "Спартака" и показал неприличный жест. После этого он был моментально удален с поля.

По окончании матча Фримпонг заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов "красно-белых". Обстоятельства случившегося проверила специальная комиссия РФПЛ.

Члены комиссии пришли к выводу, что оскорблениям Фримпонг не подвергался, поскольку стюарды отрицали, что слышали какие-либо расистские кричалки.

Что касается собственно матча, то он завершился вничью - 2:2. Причем, "Уфа" сумела забить "Спартаку" гол в меньшинстве.

На Фримпонга будет наложена длительная дисквалификация за "неподобающее поведение".