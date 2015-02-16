Эстакаду на Волоколамке у стадиона "Открытие Арена" построят в начале 2016 года

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Работы по возведению эстакады на Волоколамском шоссе около стадиона "Открытие Арена" планируется завершить на рубеже 2015-2016 годов. Об этом заявил журналистам руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, эстакада будет построена на пересечении Волоколамского шоссе с проездом Стратонавтов, передает корреспондент M24.ru. Бочкарев добавил, что возведение этой эстакады станет частью комплекса работ по реконструкции всей Волоколамки: от МКАД до Ленинградского шоссе.

"Москва в цифрах": Участок Волоколамского шоссе реконструируют

Ранее M24.ru сообщало, что департамент строительства приступил к реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до канала имени Москвы. Завершить работы планируют к концу 2015 года.

Такое решение приняли в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу-2018. Реконструкция улучшит транспортную доступность стадиона "Открытие Арена".

Планируется реконструировать почти 1,2 километра Волоколамского шоссе. Проезжую часть расширят до пяти полос движения в каждом направлении, а на промежутке от выезда со стадиона ФК "Спартак" по проектируемому проезду №5219 в направлении центра дорога увеличится до шести полос. Кроме того, вдоль Волоколамского шоссе и местных проездов обустроят тротуары шириной три метра.

В районе станции "Тушинская" предусмотрена эстакада длиной более 520 метров, которая обеспечит движение по трем полосам в каждом направлении. Вдоль эстакады возведут трехполосные боковые проезды. А для левого поворота из центра в сторону стадиона боковой проезд расширят еще на одну полосу.