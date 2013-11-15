Форма поиска по сайту

15 ноября 2013, 22:06

Спорт

Московский "Спартак" был разгромлен "Нефтехимиком" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" потерпел разгромное поражение в гостевом матче от нижнекамского "Нефтехимика". Встреча завершилась со счетом 5:0.

В первом периоде несколько лучше выглядели гости, которым удалось создать пару опасных моментов у ворот "Нефтехимика". Однако уверенная игра голкипера хозяев не позволила нападающим "красно-белых" зажечь свои фамилии на табло.

Во второй двадцатиминутке преимуществом владел "Нефтехимик". На 23-й минуте счет в матче открыл Березин, которому удался точный бросок от борта.

Спустя три минуты Березин оформил дубль - Гласс, которому закрыли обзор собственные защитники, не сумел среагировать на не самый опасный выстрел.

На 29-й минуте Мамышев сделал счет разгромным, защитнику удался точный бросок от "синей линии".

Спустя пять минут Коукал забил в меньшинстве - "Спартак" увлекся атакой и пропустил результативный выпад "Нефтехимика".

Довершил разгром "красно-белых" Миловзоров, реализовавший буллит на 51-й минуте встречи. Итоговый счет - 5:0 в пользу "Нефтехимика".

После этого поражения "Спартак" опустился на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, пропустив вперед "Медвешчак". У "красно-белых" 39 очков после 25 матчей.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2013/2014
Спартак КХЛ Нефтехимик

