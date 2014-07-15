Экс-форвард ЦСКА и "Спартака" продолжит карьеру в ХК "Атлант"

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42-летний нападающий Вячеслав Козлов, последние два сезона выступавший за московский "Спартак", продолжит карьеру в "Атланте". Его контракт рассчитан на один год, сообщается на официальном сайте подмосковного клуба.

Козлов является двукратным обладателем Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. В Национальной хоккейной лиге он выступал за "Детройт", "Баффало" и "Атланту". Всего за 18 сезонов в НХЛ на счету форварда 932 (398 + 534) очка в 1300 матчах, включая плей-офф.

За два минувших сезона в составе "Спартака" Козлов, в свое время поигравший за ЦСКА и сборную России, набрал 34 (12+22) очка в 67 матчах.