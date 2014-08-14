Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

14 августа 2014, 22:50

Московский "Спартак" потерпел сокрушительное поражение от "Краснодара"

Спартак РФПЛ Краснодар

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" потерпел разгромное поражение в Краснодаре от одноименного местного клуба. Встреча завершилась со счетом 0:4.

Первый гол в матче был забит на 27-й минуте. Газинский и Измайлов разыграли эффектную комбинацию в штрафной площади соперника, которую последний завершил точным ударом.

Если в первом тайме москвичи хотя бы пытались оказывать сопротивление хозяевам поля, то во втором ситуация изменилась. "Быки" доминировали на поле и довольно быстро довели счет до разгромного.

Сначала Жоаозиньо убежал от защиты "красно-белых" и выкатил мяч на пустые ворота Ари, которому оставалось только попасть в "рамку".

Затем уже Ари выступил в роли ассистента, а Быстров замкнул его передачу из центра штрафной. Еще через пять минут Чельстрем завалил Ари в штрафной площади, и арбитр без колебаний указал на "точку". К мячу подошел Жоаозиньо и уверенно реализовал пенальти, установив окончательный счет во встрече - 4:0.

Таким образом, "Спартак" опустился на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. На счету подопечных Якина шесть очков в трех матчах.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать