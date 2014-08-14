Московский "Спартак" потерпел сокрушительное поражение от "Краснодара"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" потерпел разгромное поражение в Краснодаре от одноименного местного клуба. Встреча завершилась со счетом 0:4.

Первый гол в матче был забит на 27-й минуте. Газинский и Измайлов разыграли эффектную комбинацию в штрафной площади соперника, которую последний завершил точным ударом.

Если в первом тайме москвичи хотя бы пытались оказывать сопротивление хозяевам поля, то во втором ситуация изменилась. "Быки" доминировали на поле и довольно быстро довели счет до разгромного.

Сначала Жоаозиньо убежал от защиты "красно-белых" и выкатил мяч на пустые ворота Ари, которому оставалось только попасть в "рамку".

Затем уже Ари выступил в роли ассистента, а Быстров замкнул его передачу из центра штрафной. Еще через пять минут Чельстрем завалил Ари в штрафной площади, и арбитр без колебаний указал на "точку". К мячу подошел Жоаозиньо и уверенно реализовал пенальти, установив окончательный счет во встрече - 4:0.

Таким образом, "Спартак" опустился на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. На счету подопечных Якина шесть очков в трех матчах.