"Спартак" на своем поле обыграл тульский "Арсенал"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Спартак" в матче 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги на своем поле переиграл тульский "Арсенал". Поединок, состоявшийся на стадионе "Открытие Арена", завершился со счетом 2:0 в пользу "красно-белых".

Подопечные Мурата Якина распечатали ворота гостей уже в начале матча. На 8-й минуте Промес навесил с правого фланга во вратарскую, голкипер "Арсенала" Филимонов пошел на выход, но выпустил мяч из рук, а тот попал в голову Мовсисяна и залетел в сетку.

Второй мяч столичный клуб забил в середине первого тайма, когда прострел Чельстрема замкнул Промес.

В итоге "Спартак" прерывал серию из пяти матчей кряду без побед и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, на счету "красно-белых" 22 балла.