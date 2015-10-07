Московский "Спартак" крупно выиграл у ХК Сочи

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Столичный "Спартак" одержал крупную победу над ХК Сочи в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги. Поединок завершился со счетом 6:2.

Начало осталось за хозяевами. На 8-й минуте Илья Крикунов отправил шайбу в сетку ворот "красно-белых".

Во втором периоде москвичи перехватили инициативу и исправили положение. На голы Радила и Бодрова сочинцы сумели ответить лишь точным выстрелом Игнатушкина.

Развязка наступила в середине третьего периода. С интервалом в 12 минут в сетке ворот хозяев побывали сразу четыре шайбы. Победным стал выстрел Таталина, отличившегося в большинстве.

Итоговый счет матча - 6:2 в пользу "красно-белых".

Таким образом, "Спартак" набирает 22 очка и поднимается на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.