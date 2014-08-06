"Спартак" потребовал от РФПЛ разобраться с досмотром болельщиц

Досмотр болельщицы перед одним из матчей "Спартака". Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" отправил письмо директору по безопасности РФПЛ Александру Мейтину с требованием разобраться с ситуацией вокруг досмотра болельщиц клуба в Казани, сообщает "Чемпионат.ком". Сотрудников полиции уличили в том, что они раздевали девушек догола.

В своем запросе руководство "Спартака" заявило, что в фан-клуб продолжают поступать обращения болельщиц на действия полиции перед матчем "Рубин" - "Спартак".

Методы казанских полицейских в стане "красно-белых" назвали "неприемлемыми и унизительными".

Также официальное письмо от "Спартака" было направлено в МВД Республики Татарстан.

Отметим, что несколько болельщиц клуба обратились с жалобами в прокуратуру. Президент Татарстана Рустем Минниханов никакого криминала в действиях полицейских не усмотрел.