Рядом со стадионом "Спартака" появится трасса для картинга

Фото: stroi.mos.ru

Около стадиона "Открытие Арена" построят трассу для картинга, передает пресс-служба стройкомплекса Москвы.

"Кроме самого стадиона, в Тушино будут размещены и другие спортивные объекты - например, крытый манеж, несколько дополнительных тренировочных полей и трасса для картинга", - сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Таким образом в Москве появится спортивный кластер, включающий в себя разные виды спорта, отметил чиновник.

Напомним, что стадион "Открытие Арена" ("Спартак") строится в Тушине с 2010 года. Он будет представлять собой многофункциональный спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной. На территории арены также предусмотрены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики.

На территории арены планируется открыть музей истории прославленного клуба и установить памятники знаменитым футболистам-спартаковцам - братьям Старостиным, Игорю Нетто и Никите Симоняну.

Вместимость стадиона составит 42 тысячи зрителей, однако к чемпионату мира по футболу 2018 года она будет увеличена до 45 тысяч.

"Москва в цифрах": Осенью откроется стадион "Открытие Арена"

Кроме того, там обустроят 3 километра набережной Москва-реки. "Будут открыты пешеходные дорожки, велосипедные дорожки. В рамках развития концепции развития Москвы-реки мы работаем над этим проектом. Их 83 км общей протяженности реки, 3 км здесь - это не так мало", - отметил Хуснуллин, добавив, что проект благоустройства территории в районе стадиона должен быть готов к концу 2014 года.

Рядом с ареной откроют и станцию метро "Спартак" Таганско-Краснопресненской линии - она уже готова, но перед запуском специалисты проведут двойной контроль систем безопасности.

Официальное открытие стадиона "Спартак" намечено на 5 сентября. В этот день здесь пройдет первый футбольный матч - встреча прославленных ветеранов "красно-белых". Ранее был анонсирован товарищеский матч между "Спартаком" и сербской "Црвеной Звездой", но последние не смогут приехать из-за плотного графика матчей в национальном первенстве.