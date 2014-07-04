Матч "Спартака" и "Рубина" откроет чемпионат России по футболу

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Новый сезон Российской футбольной премьер-лиги откроется 1 августа матчем между московским "Спартаком" и казанским "Рубином". Поединок, который должен был состояться 3 августа, перенесли на два дня вперед, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Таким образом, встреча между "Спартаком" и "Рубином" станет матчем открытия чемпионата России по футболу.

Минувший сезон оба клуба провели неудачно. "Спартак" занял шестое место, остался без еврокубков и главного тренера. Валерий Карпин был уволен со своего поста за отсутствие прогресса в игре команды. Его место в межсезонье занял швейцарский специалист Мурат Якин.

"Рубин" выступил еще хуже - по итогам сезона двукратные чемпионы России оказались лишь на девятом месте в турнирной таблице.