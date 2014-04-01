Капитан хоккейного "Спартака" Денис Бодров расторг контракт с клубом

Денис Бодров. Фото: ИТАР-ТАСС

Капитан столичного "Спартака" Денис Бодров расторг контракт с клубом. Дисциплинарный комитет Континентальной хоккейного лиги разрешил хоккеисту разорвать соглашение с "красно-белыми", сообщает ИТАР-ТАСС.

Таким образом, Бодров стал свободным агентом. Место продолжения его карьеры пока неизвестно.

Игрок решил разорвать контракт со "Спартаком" из-за систематически невыплат заработной платы. "Красно-белые" испытывают трудности с декабря прошлого года, когда Центробанк отозвал лицензию у "Инвестбанка" - генерального спонсора столичного клуба.

Ранее дисциплинарный комитет КХЛ расторг контракты четырех игроков "Спартака" с клубом. Свободными агентами стали защитники Михаил Мамкин и Григорий Желдаков, а также нападающие Том Ванделль и Павел Медведев.