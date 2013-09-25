Режиссер Борис Дворкин о документальном кино

Фото: vk.com/id3329930

25 сентября в киноклубе "Фитиль" пройдет открытый мастер-класс режиссера неигрового кино"Документальное кино. Почти жизнь". M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Член Союза кинематографистов России и автор цикла научно-популярных фильмов на мастер-классе в рамках конкурса "Кинопризыв" покажет короткометражный документальный фильм "Малевич. Возвращение в Ничто".

После просмотра режиссер расскажет, в чем различие между кино- и телевизионной документалистикой, насколько сегодня востребовано неигровое кино и кому оно интересно.

Также он ответит на вопросы: о чем следует снимать документальное кино; как подготовиться к съемкам неигрового кино; как искать материал для документального кино и как его продвинуть.

Начало мастер-класса - в 18:00.