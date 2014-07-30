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30 июля 2014, 19:06

Качество воды в парке "Сокольники" подтверждено сертификатом

Сокольники лето жара фонтаны

Фото: park.sokolniki.com

Вода из питьевых фонтанчиков, появившихся этим летом в парке "Сокольники", получила сертификат качества. Об этом сообщается на сайте парка.

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Теперь дирекция "Сокольников" получила официальный документ, подтверждающий, что вода из десяти фонтанчиков, расположенных в парке, пригодна для питья. Сертификат подтверждает, что физико-химические и микробиологические показатели воды соответствуют санитарным правилам и нормам, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01).

Ранее издание М24.ru уже сообщало, что на территории "Сокольников" установлено десять фонтанов с питьевой водой. Пресс-служба парка сообщала, что вода в эти устройства поступает из городского водопровода и проходит систему фильтрации, поэтому пить ее можно без опасений за здоровье.

Фото: park.sokolniki.com

Фонтанчики "Сокольников" – не единственный источник бесплатной питьевой воды в московских парках. Как рассказал М24.ru в среду глава департамента культуры Сергей Капков, питьевую воду будут раздавать во всех парках города. Пункты раздачи воды разместят в точках общепита.

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