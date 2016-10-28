Форма поиска по сайту

28 октября 2016, 08:36

Посетителей парка "Сокольники" научат бороться с осенней хандрой

Фото: vk.com/sokolpark

Большая антистресс-раскраска для борьбы с осенней хандрой появится в пятницу в парке "Сокольники". Все желающие смогут поднять себе настроение с помощью цветотерапии, сообщает портал mos.ru.

Стенд размером два на два метра, на котором изображены черно-белые контуры Москвы, поставят на Фонтанной площади. Посетителям выдадут фломастеры, и они смогут разрисовать город яркими цветами.

Полотна будут менять, готовые рисунки сохранят и, возможно, в дальнейшем устроят выставку. Акция продлится несколько недель. Если идея понравится москвичам, к Новому году в парке повесят полотна с праздничной тематикой.

На портале "Активный гражданин" стартовал опрос, в котором москвичи определят зимние развлечения для парков. В парке "Сокольники", к примеру, жителям столицы предложили выбрать лыжные забеги и конкурс снеговиков.
