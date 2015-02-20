Онлайн-концерт: военные оркестры выступят в честь 23 февраля и 70-летия Победы

Фото: m24/Александр Авилов
23 февраля в парке"Сокольники"начнется цикл праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На главной аллее парка "Сокольники" можно будет увидеть военную технику времен ВОВ, а на эстраде - послушать выступления оркестров.
В честь Дня защитника Отечества и грядущего 70-летия Победы в парке пройдут выступления лучших военно-музыкальных коллективов страны: Образцово-показательного оркестра им. Римского-Корсакова ВМФ России, оркестра МЧС России, оркестра Полиции РФ и оркестра Московского гарнизона Министерства Обороны РФ. Кроме того, посетителей порадует своим шоу ансамбль песни и пляски ОДОН ВВ МВД России.
Смотрите прямую трансляцию фестиваля оркестров на портале Москва онлайн в 12.00.
- Когда смотреть: 23 февраля, 12.00
- Что: выступление военных оркестров
- Кто: Образцово-показательный оркестр им. Римского-Корсакова ВМФ России, оркестр МЧС России, оркестр Полиции РФ и оркестр Московского гарнизона Министерства Обороны РФ
- Кому смотреть: тем, кто не хочет еще полгода ждать фестиваль "Спасская башня"