Онлайн-концерт: военные оркестры выступят в честь 23 февраля и 70-летия Победы

Фото: m24/Александр Авилов

23 февраля в парке"Сокольники"начнется цикл праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На главной аллее парка "Сокольники" можно будет увидеть военную технику времен ВОВ, а на эстраде - послушать выступления оркестров.

В честь Дня защитника Отечества и грядущего 70-летия Победы в парке пройдут выступления лучших военно-музыкальных коллективов страны: Образцово-показательного оркестра им. Римского-Корсакова ВМФ России, оркестра МЧС России, оркестра Полиции РФ и оркестра Московского гарнизона Министерства Обороны РФ. Кроме того, посетителей порадует своим шоу ансамбль песни и пляски ОДОН ВВ МВД России.

Смотрите прямую трансляцию фестиваля оркестров на портале Москва онлайн в 12.00.