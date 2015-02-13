Воскресенье от М24.ru и 2do2go: комиксы, свадьба и настольные игры

В воскресенье, 15 февраля, в Москве пройдет фестиваль комиксов comXfest и праздник "Экстремальная Масленица у каскадеров", зимний фестиваль настольных игр "Игрокон-2015" и свадебная выставка в гостинице "Метрополь". Подробнее – в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.
Перевоплощаемся в супергероев, фестиваль комиксов comXfest
Фото: M24.ru/Александр Авилов
На фестивале комиксов comXfest посетители послушают истории по комиксам и посоревнуются в конкурсе на лучший косплей. Также запланирована презентация новых изданий и мастер-класс от русских комикс-художников.
- Время: 11.00
- Место:Сибирский проезд, 2, строение 5
- Стоимость:от 400 рублей
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Участвуем в настольных боях, зимний фестиваль настольных игр "Игрокон-2015"
Фото: M24.ru/Юлия Накошная
В эти выходные пройдет пятый по счету фестиваль настольных игр "Игрокон-2015". Посетителей ждет ярмарка настольных развлечений, турниры и презентация новых игр. Специальный подарок подготовили для поклонников космической саги Джорджа Лукаса: организаторы проведут чемпионат по настольной игре по мотивам "Звездный воин".
- Время: 11.00
- Место: конгрессно-выставочный центр "Сокольники", 5-й Лучевой просек, 7
- Стоимость:бесплатно
Делаем подарки, выставка-продажа "Формула рукоделия"
Фото: M24.ru/Юлия Накошная
Любителям хендмейда придется по душе выставка-продажа "Формула рукоделия. Весна 2015". Тематика экспозиции в этом году – женский образ. Следовательно, посетителей ждут куклы, украшения и прочие девчачьи предметы.
- Время: 10.00
- Место: конгрессно-выставочный центр "Сокольники", 5-й Лучевой просек, 7
- Стоимость: от 300 рублей
Смотрим шоу каскадеров, праздник "Экстремальная Масленица у каскадеров"
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Первыми в этом году Масленицу отметят каскадеры "Сетуньского стана". В программе – традиционные гуляния и нетипичный для блинного праздника экстрим-спектакль с пометкой "не пытайтесь повторить". Кроме того, организаторы обещают прокатить на печке Емели всех желающих.
- Время: 12.00
- Место:историко-культурный комплекс "Сетуньский Стан", 2-й Сетуньский проезд, 5б
- Стоимость:от 1000 рублей
Планируем свадьбу мечты, выставка-ярмарка "Свадебный переполох – 2015"
Фото: M24.ru/Анастасия Самсонова
Сюрпризы, скидки и выгодные акции ждут посетителей выставки-ярмарки "Свадебный переполох – 2015". Помимо коллекции платьев – мастер-классы свадебных фотографов, стилистов и флористов.
- Время: 11.00
- Место:гостиница "Метрополь", Театральный проезд, 2
- Стоимость: бесплатно
Любуемся фотографиями, выставка Робера Дуано "Красота повседневности"
Фото: M24.ru/Евгения Смолянская
В Москве проходит выставка работ Робера Дуано "Красота повседневности". В экспозицию включили около ста снимков фотографа из частных коллекций. Основная тема работ Дуано – Париж и его жители.
- Время: 12.00
- Место:"Мультимедиа арт музей", улица Остоженка, 16
- Стоимость: 400 рублей
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