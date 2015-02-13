Воскресенье от М24.ru и 2do2go: комиксы, свадьба и настольные игры

В воскресенье, 15 февраля, в Москве пройдет фестиваль комиксов comXfest и праздник "Экстремальная Масленица у каскадеров", зимний фестиваль настольных игр "Игрокон-2015" и свадебная выставка в гостинице "Метрополь". Подробнее – в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Перевоплощаемся в супергероев, фестиваль комиксов comXfest

Фото: M24.ru/Александр Авилов

На фестивале комиксов comXfest посетители послушают истории по комиксам и посоревнуются в конкурсе на лучший косплей. Также запланирована презентация новых изданий и мастер-класс от русских комикс-художников.

Время: 11.00

11.00 Место: Сибирский проезд, 2, строение 5

Сибирский проезд, 2, строение 5 Стоимость: от 400 рублей

Участвуем в настольных боях, зимний фестиваль настольных игр "Игрокон-2015"

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

В эти выходные пройдет пятый по счету фестиваль настольных игр "Игрокон-2015". Посетителей ждет ярмарка настольных развлечений, турниры и презентация новых игр. Специальный подарок подготовили для поклонников космической саги Джорджа Лукаса: организаторы проведут чемпионат по настольной игре по мотивам "Звездный воин".

Время: 11.00

11.00 Место: конгрессно-выставочный центр "Сокольники", 5-й Лучевой просек, 7

конгрессно-выставочный центр "Сокольники", 5-й Лучевой просек, 7 Стоимость: бесплатно

Делаем подарки, выставка-продажа "Формула рукоделия"

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Любителям хендмейда придется по душе выставка-продажа "Формула рукоделия. Весна 2015". Тематика экспозиции в этом году – женский образ. Следовательно, посетителей ждут куклы, украшения и прочие девчачьи предметы.

Время: 10.00

10.00 Место: конгрессно-выставочный центр "Сокольники", 5-й Лучевой просек, 7

конгрессно-выставочный центр "Сокольники", 5-й Лучевой просек, 7 Стоимость: от 300 рублей

Смотрим шоу каскадеров, праздник "Экстремальная Масленица у каскадеров"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Первыми в этом году Масленицу отметят каскадеры "Сетуньского стана". В программе – традиционные гуляния и нетипичный для блинного праздника экстрим-спектакль с пометкой "не пытайтесь повторить". Кроме того, организаторы обещают прокатить на печке Емели всех желающих.

Время: 12.00

12.00 Место: историко-культурный комплекс "Сетуньский Стан", 2-й Сетуньский проезд, 5б

историко-культурный комплекс "Сетуньский Стан", 2-й Сетуньский проезд, 5б Стоимость: от 1000 рублей

Планируем свадьбу мечты, выставка-ярмарка "Свадебный переполох – 2015"

Фото: M24.ru/Анастасия Самсонова

Сюрпризы, скидки и выгодные акции ждут посетителей выставки-ярмарки "Свадебный переполох – 2015". Помимо коллекции платьев – мастер-классы свадебных фотографов, стилистов и флористов.

Время: 11.00

11.00 Место: гостиница "Метрополь", Театральный проезд, 2

гостиница "Метрополь", Театральный проезд, 2 Стоимость: бесплатно

Любуемся фотографиями, выставка Робера Дуано "Красота повседневности"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В Москве проходит выставка работ Робера Дуано "Красота повседневности". В экспозицию включили около ста снимков фотографа из частных коллекций. Основная тема работ Дуано – Париж и его жители.