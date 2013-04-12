Покататься на коньках в "Сокольниках" можно будет бесплатно

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшее воскресенье москвичи смогут бесплатно покататься на коньках на катке "Лед" в парке культуры и отдыха "Сокольники". 13 и 14 апреля здесь пройдут заключительные сеансы в зимнем сезоне 2012/2013 года.

Как сообщили в пресс-службе парка "Сокольники", это самый долгоиграющий каток столицы. Остальные ледовые площадки завершили свою работу еще в марте. "Лед" был создан по уникальной канадской технологии, которая позволяет льду не таять даже при плюсовой температуре.

Теперь покататься на коньках в парке "Сокольники" можно будет осенью 2013 года. Здесь раньше всего в Москве откроется новый сезон.

Всего с ноября 2012 года по март 2013-го на лед вышли более пяти миллионов москвичей. Лидерами по посещению стали катки в парке Горького и в "Сокольниках".

На ледовых площадках мастер-классы для горожан провели прославленные фигуристы – Илья Авербух, Алексей Ягудин, Ирина Слуцкая и другие.

В парке Горького работала школа фигурного катания на открытом воздухе.

Покататься на коньках можно было и на крыше здания. Первый такой каток в Москве с видом на исторический центр города, Яузу, Андроников монастырь, московские высотки, Останкинскую телебашню и небоскребы "Москва-Сити" был открыт перед Новым годом в столичном центре ARTPLAY.

Кроме того, в парке культуры и отдыха "Сокольники" прошла целая серия фирменных DJ-вечеринок на катке "Лед". Каждую субботу здесь выступали клубные диджеи и приглашенные звезды.