В Сокольниках появится библиотека на свежем воздухе

В библиотеке парка "Сокольники" будут выдавать книги напрокат

В парке "Сокольники" будет организовано удобное пространство для чтения на свежем воздухе. Причем книгу не обязательно приносить с собой – взять что-нибудь почитать можно будет в местной библиотеке. Проект "Букводом" стартует уже этим летом, рассказала в эфире "Москва FM" его куратор Наташа Шойхет.

"Мы планируем открыться в начале августа, после того как бывшее здание библиотеки будет приведено в порядок и к нему будет пристроен еще один павильон, - сообщила куратор.- Уже существующий книжный фонд будет пополнен современной литературой от ведущих издательств".

Любой посетитель парка сможет оставить залог за книгу из павильона и выбрать себе любое удобное место для чтения. А если книга очень понравилась – ее можно забрать домой. Организаторы обещают, что каждый найдет себе книгу по вкусу.

"Книги совершенно на разную аудиторию: молодежь, дети, семьи, пожилые люди. Это и классика, и современная литература, и нишевая, например, по фотографии или истории кино", - подчеркнула Шойхет.

Для читающих москвичей в Сокольниках будут созданы все условия. В парке даже появятся места оборудованные розетками для ноутбуков. Также будет организован коворкинг на 300 мест, чайная комната, детский клуб, кинолекторий и книжные скворечники для буккроссинга – бесплатного обмена книгами. Свой скворечник будет и у телеканала "Москва 24".