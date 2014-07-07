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Свежий воздух

07 июля 2014, 19:54

В лагере в "Сокольниках" дети будут проводить научные эксперименты

Сокольники детские лагеря ИнноПарк свежий воздух время с детьми маршруты и гиды

Фото: m24.ru

В детском центре научных открытий "Иннопарк" стартовал летний городской лагерь - клуб InnoCamp. Здесь, на территории парка "Сокольники", ребята не только гуляют, едят и создают поделки, но также проводят настоящие научные эксперименты и знакомятся с экспонатами "Иннопарка", сообщает телеканал "Москва 24".

На смены, которые длятся по 5 дней, берут детей в возрасте от 6 до 12 лет. Ребята проводят в "Иннопарке" время с 9.00 до 19.00. Каждую неделю в лагере знаменует новая тема - физика, химия, биология, робототехника, астрономия. С тематикой недель можно ознакомиться здесь.

Гости "Иннопарка" собирают собственные вселенные, узнают, как устроена Солнечная система, знакомятся с оптическими иллюзиями. Кроме того, им предоставлены все музейные экспонаты "Иннопарка", которые можно трогать и изучать.

Лагерь открыт до конца августа, одна смена обойдется в 11 тысяч рублей.

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