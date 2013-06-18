Дело в отношении экс-прокурора Игнатенко вернули на доследование

Генпрокуратура вернула в Следственный комитет на доследование дело экс-прокурора Подмосковья Александра Игнатенко и начальника управления регионального ведомства Дмитрия Урумова, обвиняемых в "крышевании" казино.

Об этом сообщили M24.ru в пресс-службе главного надзорного ведомства. Как уточняется, материалы направлены для устранения выявленных нарушений.

Напомним, Игнатенко проходит главным обвиняемым по делу о "крышевании" нелегального игорного бизнеса, организованного бизнесменом Назаровым в Подмосковье. Кроме того, он подозревался в мошенничестве с земельными участками на сумму 2 миллиона рублей.

В январе 2012 года экс-зампрокурор Подмосковья был задержан польской полицией на горнолыжном курорте в Закопане. Польская сторона согласилась экстрадировать Игнатенко в Россию и 7 февраля он был доставлен в Москву.