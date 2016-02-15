Причиной гибели школьницы в ванне мог стать мобильный телефон

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Упавший в воду мобильный телефон мог стать причиной гибели 14-летней школьницы на западе Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Трагедия произошла в доме на Озерной улице. Тело девочки в наполненной ванне обнаружили родители.

По предварительным данным, смерть подростка наступила от электротравмы, полученной в результате падения мобильного телефона в ванну.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В феврале прошлого года в доме на Нагатинской набережной при схожих обстоятельствах погибла молодая женщина. Она находилась в ванной, когда в воду упал мобильный телефон, подключенный к зарядному устройству.

В августе 2014 года в собственной ванной погибла 17-летняя москвичка. Она принимала ванну с планшетным компьютером, который был включен в розетку. Планшет упал в воду и девушку ударило током.