Закончено следствие по делу 4 участников экстремистской группы "БОРН"

Следственный комитет завершил сбор улик по делу четырех членов "Боевой организации русских националистов" ("БОРН"). Участники группировки обвиняются в создании экстремистского сообщества, покушении на убийство и покушении на жизнь и здоровье сотрудника правоохранительных органов, а также в незаконном обороте оружия.

По версии следствия, члены "БОРНА" совершали нападения и убийства граждан, руководствуясь мотивами идеологической ненависти. На счету участников банды несколько десятков преступлений, в том числе громкие убийства судьи Мосгорсуда Эдуарда Чувашова, лидеров антифашистских движений Федора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского, чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева и других.

Кроме того, цчастники "БОРН" угрожали заместителю директора Ассоциации журналистских расследований Евгению Вышенкову за раследование деятельности петербургской ячейки и подписались под убийством журналистов Станислава Маркелова и Анатсасии Бабуровой.

В квартире одного из бандитов, погибшего от взрыва гранаты в октябре 2011, сотрудники полиции обнаружили несколько поддельных паспортов на имя граждан Украины с фотографией экстремиста, а также 2 пистолета конструкции Токарева (ТТ) и боеприпасы к ним, глушитель и стартовый пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, после чего документы будут оправлены в суд. Расследование в отношении еще двух участников банды, один из которых месяц назад был экстрадирован из Сербии, продолжается.