Бывшего мэра Сергиева Посада экстрадировали в Россию

Бывшего мэра Сергиева Посада Виктора Букина экстрадировали в Москву

Бывшего главу Сергиева Посада Виктора Букина экстрадировали в Россию из Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Букина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014 году в администрацию городского поселения Сергиев Посад обратилась директор коммерческой фирмы из Костромы с заявлением о перечислении взысканных с администрации на основании судебного решения денежных средств в размере около 48 миллионов рублей. В дальнейшем Букин выдвинул незаконное условие, при котором задолженность может быть погашена только в случае передачи ему половины суммы долга. При этом он сообщил, что его интересы будет представлять начальник юридического отдела администрации. В июне 2015 года на счет костромской фирмы из администрации Сергиева Посада поступила часть денег. 10 июля 2015 года посредник Сергей Климов, выступая в интересах Букина по получению взятки, приехал Кострому. После получения взятки в сумме 6 миллионов рублей он был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России.

После возбуждения уголовного дела Букин скрылся от органов следствия и около полугода находился в международном розыске. В начале января 2016 года он был задержан на территории Сербии. В настоящее время Букин экстрадирован в Российскую Федерацию и в ближайшее время будет доставлен к следователю для проведения следственных действий в город Кострому.

Уголовное дело в отношении Климова было направлено в суд. Приговором суда он признан виновным в посредничество во взяточничестве, ему назначен штраф в размере 30 миллионов рублей.