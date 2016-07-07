Предполагаемый вежливый насильник задержан в столице

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании девушки на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

По версии следствия, ночью 2 июля 38-летний москвич около жилого дома по улице Шоссейной напал на незнакомую ему 27-летнюю девушку, возвращавшуюся домой, и изнасиловал ее. Как ранее сообщали СМИ, после этого маньяк проводил жертву домой, обнял и ушел.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Мужчине предъявлено официальное обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.