LIVE: Слава Полунин и Юрий Норштейн – о том, почему люди верят в чудеса

3 ноября в рамках общегородской акции "Ночь искусств" в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) состоится ночная встреча с клоуном Славой Полуниным и мультипликатором Юрием Норштейном. Тема: "Страшные и прекрасные сказки в нашей жизни". Модератор – писатель, актер, журналист и фотограф Юрий Рост.

Создатель "Снежного шоу" и автор "Ежика в тумане" расскажут о том, как великие выдумщики меняют человеческую жизнь. Они поговорят о том, зачем нам мрачные сказки и как сделать их красивыми, назовут самые популярные у зрителей сюжеты, разрешат или запретят вранье, а также объяснят, почему мы верим в чудеса.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 23.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.