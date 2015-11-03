Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября 2015, 17:03

Шоу-бизнес

LIVE: Слава Полунин и Юрий Норштейн – о том, почему люди верят в чудеса

Фото: m24.ru/Михаил Фомичев

3 ноября в рамках общегородской акции "Ночь искусств" в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) состоится ночная встреча с клоуном Славой Полуниным и мультипликатором Юрием Норштейном. Тема: "Страшные и прекрасные сказки в нашей жизни". Модератор – писатель, актер, журналист и фотограф Юрий Рост.

Создатель "Снежного шоу" и автор "Ежика в тумане" расскажут о том, как великие выдумщики меняют человеческую жизнь. Они поговорят о том, зачем нам мрачные сказки и как сделать их красивыми, назовут самые популярные у зрителей сюжеты, разрешат или запретят вранье, а также объяснят, почему мы верим в чудеса.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 23.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 3 ноября в 23.00
  • Что: сказочники о сказках
  • Кто: Слава Полунин и Юрий Норштейн
  • Кому смотреть: взрослым детям

В ожидании трансляции смотрите:


Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , "Ночь искусств – 2015" в прямом эфире на m24.ru
Слава Полунин РАМТ сказки Юрий Норштейн прямые трансляции ночь искусств Мослекторий творческие встречи смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика