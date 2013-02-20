К следующей зиме в "Сколково" должно появиться отопление

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К отопительному сезону 2013 - 2014 годов в инновационном центре "Сколково" должны появиться инженерные коммуникации. На их строительство планируется потратить 50 миллионов рублей.

Всего для обеспечения жизнедеятельности центра необходимо построить 9,7 километров теплосетей, 5,3 километров водопровода и почти 1,8 километров дождевой канализации, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

В настоящее время проекты инженерных коммуникаций уже разработаны и проходят экспертизу. При этом часть теплосетей и водопровода будет проходить по территории Московской области. Из-за этого могут возникнуть трудности по освобождению площадок для строительства.

По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, перед чиновниками и строителями стоит задача пустить тепло в "Сколково" к отопительному периоду 2013 - 2014 годов. Работа предстоит напряженная, но строители обещают завершить ее в установленные сроки, отметил Андрей Бочкарев.