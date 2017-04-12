РФ не допустит принятия разрушительных проектов по Сирии в СБ ООН

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Россия не допустит принятия разрушительных документов, касающихся конфликта в Сирии, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков. Об этом сообщает ТАСС.

Сафронков выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он отметил, что оздоровление Сирии может стать примером для нормализации ситуации в странах ближнего востока. Политическое урегулирование – единственный путь вернуть мир в Сирии.

Разрушительные геополитические проекты, по словам Сафронкова, решению этой задачи никак не помогут.