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12 апреля 2017, 19:32

События

РФ не допустит принятия разрушительных проектов по Сирии в СБ ООН

Фото: AP/Mary Altaffer

Россия не допустит принятия разрушительных документов, касающихся конфликта в Сирии, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков. Об этом сообщает ТАСС.

Сафронков выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он отметил, что оздоровление Сирии может стать примером для нормализации ситуации в странах ближнего востока. Политическое урегулирование – единственный путь вернуть мир в Сирии.

Разрушительные геополитические проекты, по словам Сафронкова, решению этой задачи никак не помогут.

В СБ ООН должны рассмотреть резолюцию США, Франции и Великобритании по подозрению на проведение в Сирии химической атаки 4 апреля.

Документ представляют в СБ уже второй раз. Ранее его предлагалось рассмотреть в срочном порядке, не проводя расследования того, была ли в провинции Идлиб организована целенаправленная химатака. Россия распространила в СБ ООН свой проект резолюции по Сирии, нацеленный на расследование данного инцидента.

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