"Аэрофлот" возобновил полеты в Стамбул

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты в аэропорт Стамбула после теракта.

Согласно данным электронного табло аэропорта Шереметьево, рейс "Аэрофлота", вылет которого был запланирован на 10:05, вылетел в аэропорт Ататюрка 10:29. Кроме того, сегодня в 21:25 запланирован еще один рейс "Аэрофлота" в Стамбул.

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что 30 июня рейсы по маршруту Шереметьево-Стамбул-Шереметьево будут выполнены на воздушном судне повышенной вместимости (Airbus A330-300).

Во вторник вечером в аэропорту Стамбула произошел теракт – взрывы прогремели на входе, выходе и на парковке в международном терминале аэропорта. По последним данным, погибли 50 человек, свыше 100 получили ранения. Среди пострадавших числится как минимум один россиянин.

В настоящее время он находится в больнице. Полиция подозревает, что за преступлением стоит террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ запрещена в РФ и ряде других стран).