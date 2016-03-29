Рейс "Аэрофлота" в Ларнаку вылетел из Шереметьева

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рейс SU 2074 Москва – Ларнака авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Шереметьева, свидетельствуют данные портала Flightradar24.com. Где приземлится вылетевший борт, пока неизвестно.

Это второй из запланированных на вторник у авиакомпании рейсов в кипрский город. Утренний рейс SU 2072 был отменен, так как аэропорт Ларнаки закрылся в связи с тем, что там приземлился захваченный ранее самолет египетской компании EgyptAir.

Ранее сообщалось, что все рейсы направляются в аэропорт города Пафос и соседние страны.

Напомним, утром 29 марта стало известно о захвате пассажирского самолета A320 компании EgyptAir, следовавшего из Александрии в Каир. На борту угнанного лайнера оказалось 81 человек. Вскоре самолет приземлился в аэропорту Ларнака на Кипре и захватчик начал постепенно отпускать заложников.

Кипрские силовики освободили заложников на борту самолета EgyptAir, захваченного в ходе полета из Каира в Александрию, и арестовали захватчика – предположительно, это Сейф ад-Дин Мустафа.

В Ростуризме уже заявили, что угон самолета не повлияет на авиасообщение России и Египта.