Шереметьевскую "Рюмку" не включили в список объектов культурного наследия

Павильон "Рюмка" в столичном аэропорту Шереметьево не вошел в список объектов культурного наследия. Министерство культуры России сочло, что павильон не обладает значительной культурной и исторической ценностью, сообщает Агентство "Москва".

Вопрос о дальнейшей судьбе "Рюмки" возник в ходе проведения работ по реконструкции терминала "В" в Шереметьеве. План работ предусматривал снос павильона для расширения площади терминала.

Однако за "Рюмку" вступилось министерство культуры Подмосковья, которое направило администрации аэропорта письмо о недопустимости сноса павильона. В конечном итоге, судьбу "Рюмки" предоставили решать федеральным властям, которые заявили о том, что не располагают какой-либо информацией об инициативах подмосковного министерства.

Павильон раздора был построен в 1964 году и получил название "Рюмка" из-за своей необычной формы, весьма напоминающей бокал. За 60 лет он успел стать визитной карточкой аэропорта.

Тем не менее, "Рюмку" решили снести в рамках проведения работ по реконструкции аэропорта, которые призваны улучшить пропускную способность терминалов для приема гостей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Отметим, что Москва примет матчи мундиаля, они пройдут на двух стадионах - "Лужниках" и "Открытие Арене". Первая из арен примет матч открытия и финал чемпионата мира по футболу.

Первенство планеты пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах: Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.