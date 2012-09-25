Лайнер Boeing-757 совершил экстренную посадку в Москве

Boeing, летевший из Москвы в турецкий город Даламан, вернулся в Шереметьево. Лайнер совершил посадку в "Шереметьево". Никто из находившихся на борту не пострадал. Пассажирам, скорее всего, будет предоставлен другой самолет

Лайнер Boeing-757, выполнявший рейс Москва-Турция, совершил экстренную посадку в столице из-за технических проблем.

Как сообщает "Интерфакс", на высоте 10350 метров в 100 км южнее Калуги летчик доложил о падении давления в кабине пилотов и о решении вернуться в аэропорт "Шереметьево", из которого состоялся вылет.

"Приземлился в 08.16, посадка прошла благополучно", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, самолет вернулся из-за срабатывания датчика давления масла.

Boeing-757 выполнял рейс Москва – Даламан (Турция).

Добавим, вчера, 24 сентября, еще один Boeing-757, направлявшийся уже в Москву, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту. Самолет летел по рейсу Новосибирск-Москва, но прервал полет из-за больного пассажира.