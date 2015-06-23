Самолет Москва – Вильнюс вернулся обратно из-за подозрений на поломку

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

"Сухой Суперджет", направлявшийся из Москвы в Вильнюс, вернулся обратно из-за подозрений на неполадки в двигателе, передает ТАСС.

Командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт Шереметьево. Какой именно характер неполадки у самолета, неизвестно. Посадка прошла нормально.

Отметим, что это не первый инцидент, связанный с "Суперджетами": в марте 2012 года он совершил вынужденную посадку в Шереметьеве, в мае 2012 года он разбился в Индонезии, а в июле 2013 года сел с невыпущенным шасси в Рейкъявике.