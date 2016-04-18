Форма поиска по сайту

18 апреля 2016, 13:43

Транспорт

В аэропорту "Шереметьево" появится новый грузовой комплекс

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В аэропорту Шереметьево в 2017 году новый грузовой комплекс площадью 40 тысяч квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".

"Это будет новый комплекс, рассчитанный на 380 тысяч тонн в год. Инвестиции в строительство этого комплекса будут более 45 миллионов долларов. В соответствии с потребностями мы будем думать об улучшении технического оснащения комплекса", – сказал генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.

Он также отметил, что стоимость строительства терминала может увеличиться на 15 миллионов долларов в связи с потребностями авиакомпаний.

Шереметьево терминалы грузовые перевозки авиа и аэропорты

