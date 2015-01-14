Аэроэкспресс в Шереметьево могут перенести на Савеловский вокзал

Терминал Аэроэкспресса могут перенести на Савеловский вокзал. Сейчас поезда до аэропорта Шереметьево отправляются с Белорусского вокзала. Москвичам предлагают выбрать, переносить ли терминал или оставить его на прежнем месте с помощью голосования в системе "Активный гражданин".

Аэроэкспрессы до Шереметьева, отправляющиеся с Белорусского вокзала, курсируют каждые полчаса, специально для пассажиров там оборудован терминал, разделяющий потоки в аэропорт и на пригородные направления.

Однако стали появляться предложения перенести терминал аэроэкспресса на Савеловский вокзал. Оттуда поезда отправлялись до 2009 года. Впрочем, эту точку зрения разделяют не все. Существующий терминал удобен для пассажиров, потому что он расположен в центре города, а рядом есть две станции метро Кольцевой и Замоскворецкой линии, а также остановки наземного транспорта.

Окончательное решение о переносе терминала примут на заседании координационного совета по развитию транспортной системы Москвы и области при министерстве транспорта. На заседании будут озвучены и результаты голосования горожан в проекте "Активный гражданин".

Напомним, "Аэроэкспресс" изменит тарифы на проезд с 15 января. Проезд по тарифу "Стандартный" будет стоить 450 рублей (было – 400, электронный билет – 340), "Туда-обратно" – 900 рублей (было – 800, электронный билет – 680), "Семейный" – 950 рублей (было – 810). Стоимость проезда в вагоне бизнес-класса составит тысячу рублей (сейчас – 900).

При покупке электронного билета проезд по тарифам "Стандартный" и "Туда-обратно" будет стоить 400 и 800 рублей соответственно. Также изменения коснутся и комбинированных тарифов: "Плюс метро" (поездка на "Аэроэкспрессе" + поездка на метро) – 500 рублей (было 400), "Межаэропортовый" (две поездки на "Аэроэкспрессе" + поездка на метро) – 950 рублей (было 850), "Командировочный" (две поездки на "Аэроэкспрессе" + две поездки на метро) – 990 рублей (было 890). Кроме того, изменится стоимость абонементных тарифов: стоимость абонемента "Утро" или "Вечер" составит 3 тысячи рублей (было – 2,6 тысячи), абонемент "Утро+Вечер" – 7,5 тысячи рублей (было 6,5 тысячи).