03 апреля 2013, 08:50

Транспорт

Глубокая яма образовалась на Шереметьевском шоссе

На Шереметьевском шоссе образовалась глубокая яма

Очередной провал дорожного покрытия осложнил передвижение автомобилей – на этот раз глубокая яма образовалась возле аэропорта Шереметьево. Утром 3 апреля провалился асфальт на выезде из Лобни с Шереметьевской улицы на Шереметьевское шоссе в крайней левой полосе.

При попадании в эту яму даже фуры получают серьезные повреждения. Пока ее не засыпали, а водители продолжают подсчитывать убытки.

Напомним, накануне те же неприятности ждали автомобилистов на 109-м километре МКАД - огромная яма образовалась на внутренней стороне Кольцевой над шоссе Энтузиастов. В течении дня ее засыпали, однако несколько автомобилей успели получить повреждения.

Шереметьево ямы Шереметьевское шоссе чп

