В Щербинке произошло обрушение двухэтажного дома

В Щербинке обрушился жилой дом

В Щербинке обрушился двухэтажный жилой дом. Как сообщил M24.ru источник в столичном МЧС, инцидент произошел по адресу улица 40 лет Октября, дом 11.

По его словам, обрушилось двухэтажное здание, которое готовилось под снос. Между тем в доме до сих пор живут люди, ждущие очереди на выселение.

Одна из возможных причин обрушения - рытье котлована недалеко от ветхого строения.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают оперативные службы.

В пресс-службе главка московской полиции подтвердили, что в Щербинке обрушился дом. "Этот дом давно был выселен, это ветхое жилье, предназначенное под снос, никто не проживал в нем давно. У нас нет информации, что кто-то пострадал", - сказал представитель пресс-службы столичной полиции.

"По факту обрушения дома будет проводиться проверка, после которой будет принято решение", - пояснил источник в следственных органах Москвы.

Ранее телеканал "Москва 24" уже рассказывал об этом проблемном доме. В нем живут семь человек, которых строительная компания давно пытается выселить. Застройщик был готов предоставить на всех трехкомнатную квартиру площадью 100 квадратных метров. Люди просили отдельное жилье для нескольких семей. Сегодняшнее происшествие жильцы дома связывают именно с этой затянувшейся войной.