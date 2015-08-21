Южная Корея пригрозила Северной "жестким возмездием" после артобстрела

Южная Корея, Сеул. Фото: ТАСС/Сергей Смольский

Минобороны Южной Кореи заявило, что в случае обострения ситуации после артобстрела 20 Пхеньяну августа стоит быть готовым к "жесткому возмездию", передает МИА "Россия сегодня".

Военное ведомство отправила генштабу Корейской народной армии соответствующую телеграмму. В Сеуле заявили, что потребовали от северокорейской стороны прекратить "безрассудные действия" и добавили, что последует возмездие исходя из права страны на самооборону.

Напомним, днем 20 августа КНДР и Южная Корея обменялись артиллерийскими обстрелами. По предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал.

Сначала вооруженные силы КНДР обстреляли южнокорейские громкоговорители, установленные на границе для трансляции пропагандистских заявлений. В ответ Южная Корея открыла огонь по громкоговорителям КНДР.

Стоит отметить, что "война громкоговорителей" началась после инцидента со взрывом мины на южнокорейской стороне. После этого Южная Корея объявила о том, что начинает транслировать пропагандистские сообщения.

В КНДР ответили тем же образом. В итоге обе стороны транслируют пропаганду на территорию друг друга.