Как смерть Ким Чен Нама повлияет на систему власти в КНДР

Ким Чен Нам. Фото: AP/Shizuo Kambayashi

Смерть брата лидера Северной Кореи Ким Чен Нама вряд ли окажет серьезное влияние на систему власти в КНДР, рассказал в эфире японского телеканала NHK профессор университета Кансэй Гакуин Сюндзи Хираива.

Он сообщил о слухах, судя по которым Ким Чен Нам мог стать возможным преемником Ким Чен Ира. Однако поскольку выбрали Ким Чен Ына, влияния на нынешнее руководство КНДР у него практически не было, считает эксперт. Если Ким Чен Нам был убит, то влияние на структуру власти КНДР будет ограниченным, добавил Хираива.

Ранее полиция Малайзии подтвердила, что у них в стране погиб Ким Чен Нам, брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Правоохранители пока что не установили причину смерти. СМИ сообщали, что на него напали в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Якобы две женщины укололи Ким Чен Нама отравленными иглами и скрылись.

Ким Чен Нам – старший сводный брат Ким Чен Ына. Его отстранили от наследования высшего государственного поста после Ким Чен Ира, он покинул страну и жил за границей. По некоторым данным, в 2011 году в Макао Ким Чен Нам пережил попытку покушения, в организации которого подозреваются спецслужбы КНДР.