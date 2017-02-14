Полиция Малайзии подтвердила смерть Ким Чен Нама – СМИ

Фото: ТАСС/JoongAng Sunday via JoongAng Ilbo/Shin In-seop
Полиция Малайзии подтвердила, что у них в стране погиб Ким Чен Нам, брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщает Reuters. Правоохранители пока что не установили причину смерти Ким Чен Нама.
Ранее СМИ сообщали, что на него напали в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Якобы две женщины укололи Ким Чен Нама отравленными иглами и скрылись.
Ким Чен Нам – старший сводный брат Ким Чен Ына. Его отстранили от наследования высшего государственного поста после Ким Чен Ира, он покинул страну и жил за границей.