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Мэр Москвы

05 декабря 2014, 11:22

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сергей Собянин городское управление возложение цветов годовщина Битвы под Москвой

Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

Сергей Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, венки были возложены к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади.

Церемония была посвящена 73-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Во время возложения цветов под оркестр маршировал батальон почетного караула.

На мероприятии также присутствовали члены правительства Москвы, депутаты Мосгордумы, председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай, а также представители молодежных организаций.

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Напомним, что в честь 73-й годовщины Битвы под Москвой в городе состоится более тысячи праздничных мероприятий. будут работать музеи, в кинотеатрах покажут фильмы военной тематики, а город будет празднично украшен. А в библиотеках, парках и центрах социального обслуживания состоятся торжественные встречи ветеранов.

Отметим также, что материальную помощь к 73-й годовщине Битвы под Москвой получили уже более 30 тысяч инвалидов и участников ВОВ. Им выплатили по три тысячи рублей.

Сегодня в Москве проживает около 20 тысяч ветеранов, 5 тысяч инвалидов Великой Отечественной войны и 7 тысяч участников обороны Москвы.

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