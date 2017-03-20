В Токио обеспокоены размещением российских ракет и дивизий на Курилах

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Дивизия на Дальнем Востоке, в том числе на Курильских островах, создается исключительно в оборонительных целях заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на пресс-конференции по итогам российско-японских переговоров в формате "2+2". Об этом сообщает "Интерфакс".
Дивизию создают уже шесть лет на территории Приморского края, Сахалинской и Амурской областей. Она нужна только для защиты территории РФ, ее границ, как с моря, так и с воздуха, подчеркнул Шойгу.
Ранее Токио выразил озабоченность в связи с решением РФ разместить дивизию на Курильских островах, а также дислоцировать там ракетные комплексы. Глава МИД страны отметил, что Россия и Япония должны активнее сотрудничать по подписанию мирного договора.
Шойгу ответил, что оставлять незащищенное пространство в периметре страны не имеет смысла.
Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион берегового ракетного комплекса "Бал" на острове Кунашир.
Ракетный комплекс "Бастион" разработан предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров и поражения кораблей различных классов и типов. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет.
Комплекс "Бал" принят на вооружение в 2008 году. Включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья.