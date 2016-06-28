На юго-западе Москвы построят школу с фасадом из дерева

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура согласовала проект пристройки к общеобразовательной школе № 46 в Обручевском районе. Актовый зал школы снаружи будет отделан деревом, сообщает пресс-служба ведомства.

Школа располагается на улице Обручева, 28А. Окна кабинетов в новой пристройке будут выходить в сторону лесопарка. Здание разделят на два крыла с переменной этажностью от 2 до 4 этажей, их соединят переходом. Под ним будет проход от старого здания к спортивному полю и игровой площадке.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, узнаваемой чертой школы станет актовый зал на третьем этаже, отделанный деревом. Архитекторы приподняли объем спортивного зала на столбы, чтобы осветить помещение цоколя естественным светом.

Здание облицуют с использованием фиброцементных плит. Передний фасад остеклят витражами с цветными вставками. Пристройка будет рассчитана на 400 детей, с 5 по 11 классы.

Напомним, российское правительство поручило Министерству строительства и ЖКХ, а также другим профильным ведомствам страны разрешить строительство деревянных домов, высотой более трех этажей.

До 1 февраля 2017 года власти должны будут способствовать увеличению спроса на деревянные дома, установив соответствующие квоты в государственных и региональных программах. Кроме того, у физических лиц может появиться возможность построить многоэтажный деревянный дом или взять его в ипотеку на льготных условиях. Сейчас строить многоэтажные дома из дерева на территории страны запрещено.