Все московские театры проверят на противопожарную безопасность

Все столичные театры проверят на противопожарную безопасность

Инспекторы противопожарной охраны проверят на безопасность все столичные театры. О проверке учреждений после возгорания в театре "Школа современной пьесы" заявил глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, сообщает телеканал "Москва 24".

По его словам, причину пожара в доме на Неглинной установят в течение недели.

Исполняющая обязанности директора "Школы" Екатерина Кретова сообщила, что театр могут включить в государственную инвестпрограмму по восстановлению построек. Окончательное решение примут после консервации помещения и подсчета ущерба.

Кроме того, сильно пострадавшему от пожара зданию на время ремонта выделят помещение в Москве. Для защиты сооружений театр накроют куполом, чтобы он просох. Предполагаемая дата окончания работ – 2015 год.

Напомним, здание "Школы современной пьесы" загорелось 3 ноября около полудня и полыхало более двух часов. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. По словам пожарных, тушить старинное здание было особенно сложно из-за деревянных перегородок.

В этот день в театре должно было пройти три спектакля. Первый из них – детская музыкальная постановка "Вредные советы". Маленьких зрителей успели вовремя вывести из горящего здания. Всего было эвакуировано 300 человек, никто не пострадал.

Ущерб, который принес этот пожар, оценить еще не спели, однако сотрудники театра говорят о том, что все декорации и большинство костюмов пришли в негодность: то, что не успел испортить огонь, было залито водой.

Пожар мог случиться из-за старой проводки, артисты театра говорят, что капитального ремонта в здании не было 25 лет. Точную причину возгорания назовет специальная комиссия.