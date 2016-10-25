Впервые за два года на кинофестиваль в Токио поедет российский фильм

Кадр из фильма "После тебя"

Торжественное открытие международного Токийского кинофестиваля состоится в столице Японии 25 октября. В этом году за главный приз поборются 16 фильмов, среди которых лента российского режиссера Анны Матисон "После тебя" с Сергеем Безруковым в главной роли. Всего же в ходе киносмотра, который продлится до 3 ноября, будет показано свыше 160 картин. Об этом сообщает ТАСС.

Интересно, что российский фильм участвует в Токийском фестивале впервые за два года. Однако в стране Восходящего солнца работы отечественных режиссеров любят: в 2014 году фильм "Испытание" Александра Котта удостоился сразу двух наград – приза зрительских симпатий и приза за художественный вклад.

Картина Анны Матисон "После тебя" повествует о некогда популярном танцовщике Алексее Темникове, который из-за серьезной травмы был вынужден закончить карьеру. Эту работу зрители смогут посмотреть в Токио 31 октября.